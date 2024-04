Isola dei Famosi, “pensavo ad uno scherzo”. La reazione di Vladimir Luxuria

Alice Antico 03 aprile 2024 a

Il prossimo lunedì 8 aprile partirà la nuova edizione de “L’Isola Dei Famosi”, con un cast tutto nuovo. Vladimir Luxuria debutta da presentatrice, affiancata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e dall’inviata Elenoire Casalegno. Vladimir Luxuria, a “Tv Sorrisi e Canzoni” ha rivelato di non aver creduto inizialmente che fosse stata scelta per condurre il reality nell’edizione ‘post’ Ilary Blasi: "All’inizio credevo fosse uno scherzo telefonico. Solo quando mi hanno chiamato diverse persone di Mediaset ho capito che era una proposta seria. Ho accettato subito, perché è un programma che amo, fa parte della mia vita e l’ha anche migliorata".

All’anagrafe Wladimiro Guadagno, Vladimir ha fatto davvero tanta strada dal suo debutto, quando fu una deputata della Repubblica italiana durante il governo Prodi, diventando poi la prima persona transgender a essere eletta in Parlamento in un Paese europeo. Per la conduttrice secchiona, che aveva detto: “Criticatemi su tutto ma non sull'impegno”, è arrivato ora un momento importante, un salto di carriera che la vede esordire nella conduzione dello stesso reality di cui è stata opinionista. “Mi piacerebbe essere giudicata per come conduco, per come entro in comunicazione con i concorrenti e con il pubblico, per come racconto le storie e per come riuscirò a tirare fuori quelle storie”, ha detto a “Il Messaggero”. Luxuria ha anche tenuto a specificare che con Ilary, ex conduttrice de “L’Isola”, intercorre un buon rapporto. “Ho sentito Ilary Blasi, era felice", ha raccontato infatti a “Chi”.