Eleonora Giorgi rompe il silenzio dopo l'intervento: "Ancora poco e...". L'annuncio

Due settimane di silenzio e di preoccupazione, nonostante le rassicurazioni dei figli, e ora l'annuncio del ritorno a casa. Eleonora Giorgi, dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas diagnosticatole lo scorso novembre, è tornata a parlare con i suoi follower e ad aggiornarli sul suo stato di salute. "Il 26 marzo l'operazione e ora eccoci qui. Sono passate più di due settimane e si va a casa. Evviva", ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale l'attrice, comunicando così di essere pronta ad abbandonare la clinica romana in cui è stata operata.

Eleonora Giorgi operata per il tumore al pancreas, l'annuncio dei figli

Come premesso, le ultime notizie sulle sue condizioni di salute le avevano date i figli Paolo e Andrea. "Mamma sta molto meglio, grazie allo staff medico e a tutti voi per l'affetto", avevano digitato per spegnere i dubbi e rasserenare i sostenitori della madre. Poi, di Eleonora si è saputo ben poco. Probabilmente si è trattato del tempo necessario a una prima ripresa delle forze e delle condizioni necessarie per tornare a essere padrona del proprio corpo e delle proprie comunicazioni.

"Ho paura": l'annuncio di Eleonora Giorgi sul tumore al pancreas

"Quando arriverò in sala operatoria chiuderò gli occhi e via, andrà bene. Tornerò quella di prima", aveva detto l'attrice in collegamento con lo studio di Pomeriggio Cinque, confessando però anche di avere un po' di timore. A corredo di un video che riprende i bagagli a terra, ha ora scritto: "Grazie al Professor Giuseppe Ettorre, alla sua straordinaria équipe, alla Clinica Salvator Mundi e a tutti i suoi splendidi addetti, ai miei cari figli e a tutti voi amici del cuore! Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita! Ci si vede presto, è una promessa!".