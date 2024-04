Belve, Francesca Cipriani torna in tv e spiazza Fagnani: la gaffe su Siddharta

Francesco Fredella 09 aprile 2024 a

Torna in tv ed è subito show. Perché Francesca Cipriani, showgirl simpaticissima, nata sotto il segno della tv firmata d'Urso e dei reality, adesso torna in video a Belve (l'intervista su Rai2 andrà in onda stasera, attesa anche per quella a Fedez). La Cipriani manca da tempo dalla televisione: il Grande Fratello vip (con la proposta di matrimonio) e l'Isola dei famosi con Giucas Casella che la addormenta in elicottero. Poi le liti in tv ai tempi della d'Urso e del famoso ascensore di "Live" ai tempi del Prati-gate. Appunto, altri tempi. Quella tv, che ha dato spazio e voce a tanti personaggi del web e dei reality, sembra non esistere più. Ora, però, la Cipriani risponde alla chiamata di Francesca Fagnani. "Ho subito un bullismo accanito, volevo morire", svela alla conduttrice di Rai2. Non mancano momenti esilaranti, unici, che circolano in Rete. Anche qualche gaffe: la Cipriani confonde il modo di dire sull’imperatore Giulio Cesare e lo personalizza a modo suo. Non è l'unica gaffe, o svista, la Cipriani confonde Hermann Hesse (autore di Siddharta) con l’azienda francese di moda Hermès. Strano, ma vero.

