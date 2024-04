Simona Ventura racconta la paresi facciale: “Lo spavento e poi la diretta. Non mollo mai”

08 aprile 2024 a

“Ho la faccia mezza bloccata, ma non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando. Succede, l’importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare”. È così che ieri Simona Ventura ha accolto i telespettatori di Citofonare Rai2, mostrando subito a tutti la paresi facciale che l’aveva colpita. La conduttrice racconta come sono andate le ultime ore, dopo che il video delle sue parole è diventato virale: “Giovedì mattina mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata. Ero a Roma con Giovanni Terzi e mi sono spaventata. Poi ho fatto le analisi e gli esami di rito che hanno confermato che si tratta della paralisi del settimo nervo cranico facciale”.

L’ex volto di Quelli che il calcio spiega cosa l’ha spinta ad andare in diretta, accanto a Paola Perego, con questa problematica: “Io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta, non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Le cure? Con il cortisone, per almeno una settimana. Sto prendendo anche un antivirale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine”. Passato lo spavento la Ventura continua la preparazione del matrimonio con il suo Giovanni e tutti i vari appuntamenti televisivi in programma.