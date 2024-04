Myrta Merlino non è a Pomeriggio 5, conduttrice a New York: brutta sorpresa

05 aprile 2024 a

Myrta Merlino non conduce Pomeriggio 5. Nella puntata di venerdì 5 aprile il padrone di casa è stato Giuseppe Brindisi. Non è stata una sorpresa perché la conduttrice lo aveva già annunciato nella puntata di giovedì 4 aprile. "Vi saluto dandovi l’appuntamento a lunedì perché venerdì vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi che sarà qui in questo studio al posto mio. Perché? Perché volerò a New York per prendere parte a un impegno che per me è diventato un appuntamento del cuore. Sarò nel Palazzo delle Nazioni Unite per il "Change the World Model United Nations", un forum internazionale che accoglie 4mila studenti, da 149 Paesi del mondo per confrontarsi su temi fondamentali dell’agenda mondiale: i diritti civili, il cambiamento climatico, la sicurezza, la povertà ma soprattutto il grande tema della pace, quella che tutti oggi cerchiamo. Sarà un’occasione preziosa per me per confrontarmi con i leader di domani".

E pensare che proprio venerdì 5 è stato il giorno del terremoto che ha sconvolto anche i lavori al Palazzo di vetro dell'Onu. Per il momento i social tacciono. Chissà se Myrta Merlino ci racconterà gli attimi di panico seguiti alla scossa e vissuti in prima persona. D'altronde non si può proprio dire le manchi il fiuto da cronista...