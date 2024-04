Soumahoro, rinvio a giudizio per moglie, suocera e cognati

04 aprile 2024 a

a

a

Rinvio a giudizio per Marie Therese Mukamatsindo, Liliane Murekatete e due cognati (Michel Rukundo, Richard Mutangana) del deputato Aboubakar Soumahoro. A deciderlo è stato il gup di Latina dell’inchiesta sulla gestione di alcuni centri d’accoglienza, nella provincia di Latina, facenti capo alla cooperativa madre Karibu, con sede nel comune di Sezze nel pontino. Le accuse contestate a vario titolo (sulla gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati) e a seconda delle posizioni sono di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio. Secondo l’ipotesi accusatoria della procura della repubblica di Latina, i due milioni di euro che erano stati erogati e destinati all’accoglienza dei migranti, sarebbero stati distratti per altri scopi e utilizzati per acquistare beni immobili all’estero e per acquisti di abbigliamento e accessori griffati. Le indagini vennero condotte dalla Gdf e ora il processo inizierà a Latina il prossimo 11 giugno.

"A Zelig": da Soumahoro al linguaggio inclusivo, Cruciani non si tiene

«Rimangono sul tavolo tutte le eccezioni che state fatte e che a nostro avviso non sono superate e che dovranno essere oggetto di accertamento in dibattimento, in primo luogo sulla effettiva sussistenza del ruolo di amministratrice della signora Murekatete e inoltre sulla effettiva sussistenza dei reati che le sono contestati», le parole all’ Adnkronos dell’avvocato Lorenzo Borrè, difensore di Liliane Murekatete, moglie del deputato Soumahoro.