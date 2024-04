Fuori dal coro, Mario Giordano e i segreti di von der Leyen: "Fate chiarezza"

03 aprile 2024 a

Inchiesta della Procura europea sul Covid. Mario Giordano ne parla all'inizio della puntata di Fuori dal coro in onda il 3 aprile. E chiede alla magistratura di fare chiarezza su tutta la faccenda che presenta molti punti oscuri. Troppi. Dal costo dei vaccini ai messaggi segreti con Pfizer.

"Ursula Von der Leyen, la grande capa dell'Europa, su di lei indaga la Procura europea. roba seria. E indaga sul modo in cui ha gestito il Covid, l'acquisto dei vaccini per miliardi e miliardi di euro. La Procura europea dovrà capire quei contratti che sono rimasti fino ad ora completamente segreti e con delle parti oscurate: le modalità d'acquisto, i pagamenti. Tutto secretato. Così come sono rimasti segreti i messaggi che Ursula von der Leyen scambiava durante la trattativa con il gran capo della principale delle aziende farmaceutiche, cioè la Pfizer. Segreti contratti, segreti messaggi che non si sono mai saputi: cosa si saranno detti? Ma com'è possibile che non ci sia trasparenza visto che stiamo parlando della nostra salute e dei nostri soldi. Quindi ben venga l'inchiesta della Procura europea per fare luce su tutto ciò. Ci sono tante cose da capire. Ad esempio perché il prezzo dei vaccini è cresciuto a dismisura durante la pandemia, perché abbiamo continuato ad acquistare dosi su dosi di vaccino anche quando erano inutili. In tutta Europa abbiamo buttato via 215 milioni di dosi per 4 miliardi di euro di spesa".