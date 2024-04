Zucchero affonda Sanremo: “Ha straccato i mar*ni, è allucinante”

01 aprile 2024 a

“A Sanremo sono io che ho sempre detto che non so se ci andrei. Quest’anno l’ho visto a pezzettini… ma veramente ha straccato i maroni!”. Ironizza così Zucchero, interpellato sul Festival di Sanremo dai giornalisti in occasione della presentazione del tour ‘Overdose d’Amore World Wide Tour’, partito dalla Royal Albert Hall di Londra. “Se ci andrei? Ma a far cosa? È l’unico Paese al mondo dove c’è ancora la gara come i cavalli da soma, c’è ancora chi vince e chi perde su delle canzoni - spiega il bluesman -. Io lo trovo allucinante, ma piace al popolo. Siamo rimasti ai tempi degli antichi romani”.

“Purtroppo, oggi nel rock è tutto annacquato, è tutto ‘politically correct’. Nessuno che ci va giù pesante, nessuno che prende una posizione”, dice ancora uno Zucchero carico e in grande forma quello che, all’indomani del primo dei tre concerti a Londra, parla a tutto tondo e -come di consueto- senza filtri. «Non c’è più la ribellione che prima passava per il rock - le parole dell’emiliano all’Adnkronos -. Anche se forse oggi è stata sostituita da quella di qualche giovane rapper o trapper, che la esprime con un linguaggio diverso». E tra i giovani artisti italiani che parlano questo nuovo linguaggio, qualcuno che gli piace decisamente c’è: “Salmo scrive testi in cui mi identifico. Dal vivo ha una band forte, ha un linguaggio che arriva e si espone. Mi piace moltissimo. Ma anche Marracash, Blanco”.

La voglia di stare sul palco è ancora tanta: “Vasco ha detto ‘morirò sul palco’? L’ho detto prima io! -scherza Zucchero -. Io voglio fare musica dal vivo. I dischi mi piacciono, ma amo il live perché è cotto e mangiato. Vedi gente, giri il mondo, ti senti vivo. Sarà la parte più importante del mio proseguo. Certo, bisogna vedere come reggo, faccio in media 150 concerti a tour”. E sui colleghi che annunciano sempre più spesso addii dalle scene anticipati, non ha mezzi termini: “Come fai a dirlo con così tanto anticipo? Io se smetto smetto, il giorno dopo non mi vedi più. È un impegno che al momento non mi sento di prendere”. Per finire, Zucchero rivela di stare lavorando ad un disco nuovo, sul quale mantiene però il più stretto riserbo: “Sto preparando un disco, sì. Rinnovo con Universal? Non potevano lasciarmi andare”.