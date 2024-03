Edoardo Galli, spuntano le prime immagini in stazione: "Sempre da solo"

28 marzo 2024 a

C’è una sola telecamera di sorveglianza, secondo quanto risulta a LaPresse, che ha ripreso Edoardo Galli - il 16enne di Colico (Lecco) che da giovedì scorso ha fatto perdere le proprie tracce. Sceso alla stazione di Milano Centrale dal treno preso a Morbegno (Sondrio), dove frequenta il liceo la mattina stessa della scomparsa, intorno alle 9.50, Edoardo è inquadrato di spalle, da solo, con gli stessi abiti descritti nell’avviso diramato il 22 marzo dalla Prefettura di Lecco: giubbotto di jeans blu scuro, pantaloni beige, scarpe bianche Adidas con strisce blu, uno zaino scolastico scuro sulle spalle e due cartellette di plastica in mano.

In base alle immagini visionate dai carabinieri di Lecco, guidati dal colonnello Alessio Carparelli, il giovane cammina, sempre da solo, verso la fine del binario, mischiandosi tra le altre centinaia di passeggeri che si riversano fuori dai convogli. Anche se non è possibile vedere il volto né gli occhi, sia per la posizione della telecamera sia per la qualità delle immagini, che rendono difficile l’analisi, il liceale con passaporto italo-russo sembra star bene ed essere sereno. Abbandonate le ricerche in montagna, le indagini si concentrano adesso sugli spostamenti di Edoardo dalla stazione di Milano, in pullman, treno o metropolitana. L’ipotesi, per gli inquirenti, resta sempre quella di un allontanamento volontario.