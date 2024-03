Zona Bianca, Senaldi e la verità dietro la svolta dei Ferragnez: “Figli? Esplorano nuovi mercati”

25 marzo 2024 a

I Ferragnez sono uno dei temi caldi della puntata del 24 marzo di Zona Bianca, il talk show della domenica sera di Rete4 con Giuseppe Brindisi alla conduzione. Si discute della ‘guerra’ legale sulla privacy dei figli e la scomparsa di foto, post e storie con i volti dei piccoli di Chiara Ferragni e Fedez. Pietro Senaldi, condirettore di Libero, dà il proprio punto di vista a riguardo: “A me francamente sembra la prima cosa normale che fanno da quando gli sono nati i figli, quindi direi che l’unico portato positivo che avranno da questo divorzio. Credo che sia un indice che la rottura è veramente seria, poi i figli erano il simbolo della famiglia che funzionava, la famiglia era diventata anche un prodotto commerciale con il suo funzionare bene, adesso entrambi devono esplorare nuovi mercati. Quindi la famiglia felice non è vendibile, nessuno se la compra. È una cosa normale quello che fanno, non possono continuare a vendere la famiglia felice”.

“Sei cattivo”, Brindisi pizzica Senaldi con ironia e poi pone l’argomentazione del giornalista a Candida Morvillo: “È una tutela dei figli o un cambio di strategia di marketing?”. La risposta non si fa attendere: “Meglio tardi che mai su questa tutela. Anche questi mesi non devono essere stati facili per questi bambini, che comunque vanno a scuola. Sono ancora molto piccoli, ma sono bambini nati e cresciuti sotto i riflettori”.