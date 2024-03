Ferragni e Fedez nel mirino di Ercoli: chi sono i protagonisti del "Truman Show"

25 marzo 2024 a

Superate le feste di compleanno di Leone e di Vittoria, Chiara Ferragni è volata con i suoi bambini a Dubai per le vacanze di Pasqua. Viaggio, questo, programmato forse per scappare dalla tempesta mediatica che la sta travolgendo. Fedez, intanto, pare che sia pronto a entrare nella sua nuova casa. Su Instagram sono spuntati gli indizi che lascerebbero pensare che non ci sia la possibilità di un ritorno della coppia social più seguita. Armadi improvvisati e ricerche per un nuovo letto in cui accogliere i piccoli. In più, ad avvalorare la tesi di una frattura insanabile, c'è anche la decisione del rapper e dell'influencer di nascondere il volto dei figli in foto. A Zona Bianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4, se ne è parlato.

"Si rischia il carcere", bomba del legale sui Ferragnez. La situazione precipita

Il primo a prendere la parola è stato il fotografo Massimo Sestini: "Prima eravamo solo noi a fare le foto. È il social che ha messo in crisi il lavoro del fotografo. L'ipocrisia della decisione di non pubblicare le foto dei figli? Non c'è. È solo una questione di business. Era come se le loro due unità fossero una pizzeria. La pizzeria si sfascia. Nè lui nè lei possono consentire che il volto dei figli faccia crescere il business dell'altro", ha spiegato. Poi a intervenire è stata la filosofa Lucrezia Ercoli. "La crisi ci fa capire che tipo di 'Truman Show' abbiamo visto finora. Hanno realizzato un Grande Fratello, ma i protagonisti del Truman Show che abbiamo visto erano Leone e Vittoria. Loro non avevano consapevolezza di essere i protagonisti dell'intrattenimento", ha affermato.