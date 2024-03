Paolo Virzì scandalizza Formigli: "Più vicino a Meloni", cala il gelo

22 marzo 2024 a

a

a

Ti "sorprenderò e scandalizzerò". Paolo Virzì ospite di Piazzapulita, il programma di approfondimento di La7, spiazza il conduttore Giovanni Floris. Il regista è impegnato nella promozione di "Un altro ferragosto", film sequel di "Ferie d'agosto" del 1996 che raccontava l'incontro-scontro tra due famiglie in vacanza sull'isola di Ventotene, una di intellettuali radical chic e l'altra di commercianti un po' scaciati. Insomma, Virzì è un oracolo per una certa sinistra e la frase pronunciata nel salotto di Formigli è destinata a far discutere.

"È il karma", "chi se ne f...", scintille tra Del Debbio e il vegano: botta e risposta

Ma cosa ha detto il regista di "Ovosodo" e tanti altri film? "Quello che è evidente è che sui temi geopolitici, sulla politica estera, io mi sento più vicino...", afferma creando una certa suspense, e "ti sorprenderò e ti scandalizzerò...". Ebbene, a chi? "Mi sento più vicino a Giorgia Meloni, quando è molto netta sull'Ucraina per esempio, che a Giuseppe Conte... E questa che ti ho appena detto è una cosa scandalosa". Formigli appare visibilmente deluso: "Potresti dire Calenda così ti sentiresti nel campo del centrosinistra. Ma per esagerare" Virzì ha fatto il nome della premier.