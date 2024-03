L'Aria che Tira, Meli sbugiarda Conte: “Il suo amico Putin ci porta alla terza guerra mondiale”

21 marzo 2024 a

Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera, è scatenata contro Giuseppe Conte. La firma del quotidiano è ospite della puntata del 21 marzo de L’Aria che tira, talk show di La7 che vede David Parenzo alla conduzione, e dà un giudizio molto netto sulle affermazioni del leader di Giuseppe Conte, che punta il dito sulle mosse di Giorgia Meloni a livello internazionale: “Conte dice che Meloni ci sta portando alla terza guerra mondiale, ma dovrebbe dirlo al suo amico Putin. Chi ci sta portando alla terza guerra mondiale è Vladimir Putin. Non è Giorgia Meloni, certo non l’Occidente, men che meno Volodymyr Zelensky. Sennò non si capisce quello che sta succedendo. La situazione ahimè è drammatica, l'Occidente se ne sta accorgendo in ritardo. Non ha fatto abbastanza e adesso è ovvio che ha ragione Emmanuel Macron quando dice che non si può escludere nulla”.

“Nessuno - prosegue la giornalista - spera nella terza guerra mondiale, nessuno vuole la terza guerra mondiale, ma il fatto che non si possa escludere nulla e soprattutto il dirlo è il dovere dei governanti. Non prendere in giro e prepararsi a quello che può succedere. Ricordiamoci che è Putin che sta muovendo una guerra, perché sennò non si capisce assolutamente nulla e io devo sentire la gente che dice ancora ‘E Meloni, ‘E quelli vogliono la terza guerra mondiale’. No, la terza guerra mondiale la vuole Vladimir Putin, Putin ha aperto il conflitto in Ucraina. Punto”. Con toni perentori Meli chiude il suo ragionamento: “Poi ognuno può essere d’accordo con Putin, io non lo sono, però non prendiamoci in giro”. Conte colpito e affondato.