Fini, “sarà assolto”. La profezia del legale sulla casa di Montecarlo

20 marzo 2024 a

a

a

Una certezza sull’esito del processo. L’avvocato Michele Sarno, legale dell’ex presidente della Camera Gianfranco Fini, è stato intervistato in merito alla vicenda giudiziaria per un acquisto di una casa a Montecarlo, non nascondendo la propria fiducia: “Siamo alla fine oramai questo processo è concluso. Senza alcuna arroganza, sulla base dell'esperienza e sulla base della lettura delle carte, io credo che non ci sia un unico elemento che possa giustificare una sentenza se non quella di assoluzione. Credo che il presidente sarà assolto e che sarà restituito alla sua serenità umana e familiare”.

Casa di Montecarlo, i pm chiedono 8 anni per Fini e condanne per i Tulliani

Il difensore ha descritto lo stato d’animo di Fini come "sereno e fiducioso della giustizia": “Il suo stato d'animo è lo stesso che ha avuto e che lo ha accompagnato in questi anni, è sempre stato molto sereno; del resto la serenità è tipica di chi è consapevole della propria innocenza in attesa di un verdetto che conclami quella che è la verità storica della sua esistenza. Fini ha vissuto le istituzioni e sa che di loro si può fidare”. Un tassello importante sono le dichiarazioni della compagna Elisabetta Tulliani, Sarno risponde anche su questo punto chiarendo che “la dichiarazione di Elisabetta Tulliani ci ha colpito in senso positivo, si percepisce per l'ennesima volta la verità che Fini ha testimoniato sin dall’inizio”.