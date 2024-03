Dimartedì, Calenda e Floris all'arma bianca: "Lei è confuso", "va a destra"

20 marzo 2024 a

Scintille a Dimartedì con Carlo Calenda che senza troppi giri di parole accusa il conduttore di Giovanni Floris di tifare apertamente per la sinistra. La mossa di Azione nelle regionali in Basilicata ha spiazzato l'area dem. Calenda dopo le frizioni con Pd e 5Stelle e lo stillicidio di candidati del cosiddetto campo largo ha annunciato il sostegno a Vito Bardi, del centrodestra. "Calenda, lei va con la destra?", chiede il conduttore nella puntata di martedì 19 marzo in onda su La7. "No, semplicemente resto dove sono", replica l'ospite che si produce in una ricostruzione delle tormentate vicende lucane del centrosinistra. Da Angelo Chiorazzo al caso Lacerenza, fino all'esclusione di Azione dalla coalizione da parte del Pd. "Così non si governa una Regione, ma neanche un condominio"; è la stoccata di Calenda.

Anche Calenda vira a destra, prove di campo-Giorgia. Sinistra a bocca asciutta

Floris contesta che però ora Azione sostiene "FdI, gli ex missini, la destra", e afferma che a quel punto avrebbe dovuto correre da solo. "Ma mi faccia capire, non ti voglio neanche coalizione e non ti devi presentare?", risponde l'ex candidato al Campidoglio che ricorda come la legle elettorale lucana, tra l'altro, gli avrebbe impedito questa opzione. "In Basilicata non c'è la destra, c'è un candidato che è un ex generale della Guardia di finanza con quattro lauree, una persona per bene liberale ed europeista"... argomenta Calenda che viene interrotto dal conduttore: "Ma sempre dagli ex missini è sostenuto". Conosco il film, replica Calenda, con Floris che rintuzza ancora. A quel punto il leader di Azione punge: "Quello della sinistra è pertinenza sua spiegarmelo".

Speranza non si candida e dà la colpa ai no vax

Nervi scoperti. Floris arriva a sostenere che ora Calenda sta insieme alla "Lega putiniana". ""Mi sa che lei ha un po' di confusione", sbotta l'ospite, "sul putinismo c'è lo stesso problema con Conte ma non interessa". Temperature ancora più glaciali si registrano quando Floris annuncia un servizio per fare vedere "chi sono" i nuovi alleati di Calenda. Che ribatte sui potenziali "conflitti di interesse" della sinistra in Basilicata: "Su quelli il servizio non ce l'ha?".