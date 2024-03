Tagadà, Alessandra Ghisleri: "Qual è il messaggio di Meloni agli alleati"

19 marzo 2024 a

Il premier Meloni sale nei sondaggi. Ed è già mediamente sopra la quota del 26% che è l'obiettivo dichiarato per le prossime elezioni europee. Se n'è parlato nello studio di Tagadà dove la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, ha sottolineato il messaggio rivolto agli alleati di centrodestra.

Meloni: qual è l'obiettivo per le Europee. “Sinistra allo sbando”, il colpo da ko

"Dalla media di tutti i sondaggi di tutti gli istituti Giorgia Meloni è al di sopra del 26% oggi. Quindi diciamo che ha una media al di sopra quindi è un dato che confermerebbe la sua buona posizione e la farebbe stare al sicuro. Il tema è che mancano ancora due mesi e mezzo importanti. Ci sono decreti che hanno iniziato a essere discussi e le persone cominciano a essere soddisfatte o un po' meno soddisfatte sul voto che le hanno dato. Ecco perché lei dice che sarebbe una conferma che ancora posso continuare. Ho visto un'intervista molto guardinga e soprattutto ho visto un messaggio a Salvini quando lei dice io non voglio vivacchiare se capisco che non ho il consenso degli italiani e quindi ci dovrebbero essere altre elezioni oppure se devo vivacchiare con situazioni che non riesco più a governare come io intendo governare allora cambio. E quindi è un messaggio chiaro del tipo: serriamo le fila con tutte le nostre diversità e continuiamo il nostro percorso".