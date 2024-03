Stasera Italia, Pier Ferdinando Casini a valanga: "L'ha fatta grossa"

19 marzo 2024 a

Le sue ultime dichiarazioni sulle elezioni in Russia hanno fatto discutere. Le parole di Salvini non sono passate inosservate e se n'è parlato anche nel corso della puntata di Stasera Italia del 19 marzo. Secondo Casini, le posizioni del viceministro farebbero discutere anche all'interno della Lega.

"Salvini l'ha fatta grossa, sta diventando un problema anche per la Lega"



Pier Ferdinando Casini a #StaseraItalia pic.twitter.com/8R3qJzOPxK — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 19, 2024

"Ho visto che oggi la Lega ha fatto di tutto per far scomparire le parole di Salvini che sono state gravi probabilmente anche per loro. Per cui si sono allargati in continui ossequi alla Meloni e in elogi nei confronti del governo. In effetti Salvini l'ha fatta grossa perché l'altro giorno ha spiegato che non si capiva bene com'era stato ucciso Navalny e che bisognava aspettare la perizia sanitaria: una cosa allucinante. E poi ha fatto questo elogio alle elezioni in Russia. Per cui credo che un po' Salvini stia diventando un problema anche per la Lega perché francamente è imbarazzante un po' per tutti".