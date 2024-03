Michele Merlo, vandalizzata la sua tomba: "Vergognoso"

Francesco Fredella 19 marzo 2024 a

"Ciò che è accaduto sulla tomba di Michi è vergognoso”. I genitori di Michele Merlo, il concorrente di Amici morto per una leucemia fulminante, denunciano sui social quello che è accaduto. La tomba di Michele è stata vandalizzata: un gesto vergognoso. Non è, purtroppo, la prima volta che accade un fatto simile. I genitori, sui social, raccontano con tutta la rabbia quello che è accaduto: “Non è la prima volta che vengono rubati o danneggiati gli oggetti che sono lì ma sottrarre il libro di Alice Porta e lasciare al suo posto un insulto per lei è qualcosa che non possiamo accettare. Il libro di Alice è un libro a cui tutti noi teniamo molto, che abbiamo “approvato” e fortemente voluto per continuare a mantenere vivo il ricordo di Michele”.

Poi l'affondo, ancora più duro: “Se qualcuno pensa che per questo Alice debba vergognarsi allora vuol dire che pensa che tutti noi dovremmo vergognarci. Se chi si è permesso di compiere un gesto cosi ignobile frequenta questa pagina è pregato di non farlo più. Per Katia, Domenico e per tutti noi che abbiamo voluto bene a Michi e che ogni giorno proviamo a farlo rivivere in tutte le nostre iniziative, è già molto doloroso se qualcuno non è in grado di capirlo. Chiunque sia sappia che non è più il benvenuto né sulla tomba di Michele né su questa pagina. Vergognatevi!". Michele Merlo è morto nel 2021. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole, tutti ricordano il suo talento: partecipò ad Amici e X Factor. Un ragazzo che sognava di sfondare nel mondo della musica, se la sua vita non fosse terminata improvvisamente. Merlo riposa nel nel cimitero comunale di Rosà, in provincia di Vicenza, sua città di origine.