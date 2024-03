RaiNews24, l'analisi di Senaldi sull'Abruzzo: "Perché perde il M5S"

11 marzo 2024 a

Abruzzo, il giorno dopo. Gli analisti cercano di capire cos'è successo nelle elezioni regionali che hanno portato alla riconferma di Marco Marsilio governatore. Se ne parla su RaiNews24 dove l'11 marzo è stato ospite anche Pietro Senaldi, condirettore di Libero. "In Abruzzo gli italiani non si sono fidati del M5S - ha detto Senaldi - Nonostante le difficoltà economiche, infatti, non credono in un'economia fondata sulla sussidiarietà. Al contrario vogliono essere messi nelle condizioni di produrre reddito".

Senaldi ha poi fatto riferimento anche all'exploit di Forza Italia. "Quello che sto per dire potrebbe essere frainteso da qualcuno - ha aggiunto Senaldi - La scomparsa di Berlusconi ha consentito a Forza Italia di tornare a essere un partito. Prima si votava la corte di Silvio Berlusconi. Adesso, invece, si vota Antonio Tajani che è il capo di un partito. Insomma Berlusconi aveva finito la sua spinta innovativa".