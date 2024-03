Pomeriggio5, Vacchi si difende dalle accuse: “Evasione? Ecco quante tasse ho pagato”. La cifra record

11 marzo 2024 a

Gianluca Vacchi risponde dopo le polemiche per i controlli della GdF sugli influencer. Il nome dell’imprenditore è emerso negli scorsi giorni tra quelli finiti sotto la lente di ingrandimento e ora è lui a parlare in un’intervista a Pomeriggio5, programma televisivo di Canale5 condotto da Myrta Merlino: “Non mi sono arricchito con i social, non li uso come gli influencer canonici, li uso e li ho usati più che altro per divertirmi. Le operazioni commerciali fatte sui social network si possono contare sulle dita di due mani. I social mi danno una percentuale di guadagno tra lo 0% e l’1% sui miei redditi, niente. Io ho fatto alcuni spot nella mia vita di influencer, retribuiti e dichiarati, più che altro perché ero curioso di vedere dei mondi diversi, non per questioni economiche, perché vivo di altro”.

Vacchi rivela poi le reali cifre delle tasse pagate e della sanzione che gli è stata comminata: “Che io venga definito un evasore è singolare. Se uno considera le imposte che direttamente e indirettamente io ho pagato negli ultimi 10 anni sono più di 400 milioni di euro. La mia attività di influencer è stata sanzionata con 6mila euro, di redditi non occultati, ma si trattava di una discussione sull’indeducibilità di alcuni costi. Io ne ho preso atto. 7 milioni – la cifra tirata in ballo negli ultimi giorni e su cui Merlino ha chiesto una spiegazione - riguardano la mia attività imprenditoriale, che è una questione diversa, c’erano dei finanziamenti in essere tra la mia holding e me stesso, ovvero la mia holding mi aveva prestato dei soldi, che erano per altro remunerati con un tasso di interesse, ma ad un certo punto la Guardia di Finanza ha detto che questi finanziamenti sono assimilabili a dei dividendi e io, per amor di pace, ho pagato”.