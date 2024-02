Fedez e Muschio Selvaggio, lo sfottò di Lucarelli e il fotomontaggio con Luis Sal

27 febbraio 2024 a

Fedez perde Muschio Selvaggio e il podcast finisce nelle mani dello youtuber Luis Sal. Questa la notizia che questa mattina ha attirato l'attenzione di giornali e media. Lo ha deciso il giudice di Milano Amina Simonetti che ha affidato il 50% delle società finora nelle mani del rapper a un custode per scongiurare che possa venderle a un terzo. La decisione è stata presa dopo il ricorso dello scorso 5 febbraio con cui il giovane, socio al 50% come Fedez, chiedeva il sequestro giudiziario dopo la fine dell’amicizia con il marito di Chiara Ferragni.

Eppure, in una nota diffusa dal cantante, si legge: "Il Tribunale di Milano non ha decretato che le quote appartenenti a Doom debbano essere vendute alla società di Sal. L’ordinanza emessa è di natura cautelare e prevede la nomina di un custode per le quote della società Muschio Selvaggio s.r.l., di proprietà di Doom. È infatti importante sottolineare che la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata". "Il giudice ha stabilito - aggiunge -, sulla base di una valutazione ancora sommaria, propria della fase cautelare, che il custode gestirà le quote di Doom nell’interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l., e non nell’interesse della società di Luis Sal, come richiesto dallo stesso nel suo ricorso. Di conseguenza, non c’è stata alcuna esautorazione di Fedez dalla gestione del podcast".

Non poteva non dire la sua sulla questione Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha usato l'arma dell'ironia. La giornalista ha postato una foto della notizia con una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni: "Nel caso accetto l'invito...". Il riferimento è probabilmente ai ripetuti inviti di Fedez a un confronto nello studio di registrazione del podcast. Ma la giurata di Ballando con le stelle lo ha scritto lasciando intuire che sarebbe volentieri ospite di Muschio Selvaggio se tornasse nelle mani di Luis Sal. Non finisce qui, perché Lucarelli ha postato un fotomontaggio di lei e Luis Sal come coconduttori di Muschio SelvaggiA.