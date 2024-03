Omnibus, il professor Parsi smaschera Conte: "Che confusione mentale"

08 marzo 2024 a

Politica estera, Conte e Trump. Se n'è parlato durante la puntata di Omnibus in onda l'8 marzo su La7. In studio c'era il professor Vittorio Emanuele Parsi dell'Università Cattolica di Milano che ha commentato alcune dichiarazioni di Conte sulla sua politica estera quando era il presidente del Consiglio italiano. E il suo giudizio sul leader grillino è tutt'altro che positivo.

"Conte stesso ha ricordato che lui con la Cina ha firmato il "memorandum of understanding" che è stato giudicato un disastro da tutti - ha attaccato Parsi - Per cui la confusione mentale di Conte in politica estera non può essere trasformata in una cartina da tornasole per vedere come Trump tutto sommato potrebbe andare bene. In ogni caso è facile prevedere che un secondo mandato di Trump sarebbe più estremista".