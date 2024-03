Omnibus, Pomicino lancia l'allarme dossier: "A rischio la sicurezza nazionale"

07 marzo 2024 a

Allarme dossier ancora all'ordine del giorno. Se n'è parlato anche durante la puntata di Omnibus in onda il 7 marzo su La7. In studio c'era anche Paolo Cirino Pomicino che ha lanciato qualche ombra su quello che sta accadendo.

"L'impressione che tutti hanno è che la politica non guida più nulla. La politica insegue la società italiana e pezzi importanti dell'amministrazione statale o dell'economia italiana e internazionale piuttosto che guidarla. Quindi siamo tutti disorientati perché è una cosa grave che rischia di minare anche la sicurezza nazionale. Dall'altro lato, però, da quello che si evince finora, dossier non ce ne sono e la cosa rischia di finire in brache di tela con una cosa da operetta nella quale l'amico Fritz ha chiesto per cortesia un piacere di sondare se Pomicino si chiamava Cirino oppure no. La cosa più importante l'ha detta Crosetto quando ha detto: "io sto in silenzio". Anche la presidente del Consiglio non deve dire: "Vogliamo sapere i nomi". Lei deve dire i nomi. Il capo del governo deve avere tutti gli strumenti per fare lei stessa un'inchiesta interna per capire che risposta può dare al Parlamento".