Le Iene, scherzo a Nunzia De Girolamo: l'AI colpisce anche Fiorello e Maria De Filippi

Fiorello "che se la tira", il vino di Al Bano che non è buono, messaggi equivoci al marito, figuracce con Maria De Filippi altri personaggi noti. A finire nello scherzo de Le Iene, il programma Mediaset, è Nunzia De Girolamo: la conduttrice televisiva è stata vittima della iena Sebastian Gazzarrini, che da diverse settimane sta portando avanti un format con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. La dinamica è sempre la stessa: innanzitutto sequestrare il telefono della vittima. Le Iene lo hanno fatto con l’ausilio di Gabriele Di Marzo, autore di De Girolamo.

Una volta acquisito il telefono l’obiettivo è stato inviare messaggi vocali "ambigui" su Whatsapp con la voce creata proprio con l'intelligenza artificiale. Tra le vittime dei messaggi inviati dalla falsa voce di De Girolamo, anche la regina della tv Maria De Filippi. Un simpatico siparietto, con la De Filippi che ha videochiamato Nunzia proprio durante lo scherzo. Ma anche Rosario Fiorello, al quale la falsa Nunzia ha chiesto di andare come ospite nella prossima edizione di Ciao Maschio ma di "non tirarsela", con tanto di replica un po' piccata del vero Fiorello. Non sono mancati Al Bano e Bruno Vespa, ma anche Rita Pavone e Caterina Balivo. Il mondo della musica presente con Clementino e Gigi D’Alessio. Vittima dell’IA ‘’formato De Girolamo’’ anche la coppia Simona Ventura e Giovanni Terzi. Non poteva mancare la politica con il ministro della difesa Guido Crosetto e Francesco Boccia, marito della De Girolamo e capogruppo del Pd al Senato.