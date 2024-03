Dossieraggio, Mollicone contro Fittipaldi: "Spacciato le veline senza controllare"

06 marzo 2024 a

Il presunto dossieraggio entra in campagna elettorale. Fa discutere il caso del tenente della Gdf Pasquale Striano che avrebbe consultato senza averne diritto i file sugli affari e i conti di politici e vip del mondo dello spettacolo e dello sport. La premier Giorgia Meloni ha ritenuto “gravissimo che in Italia ci siano dei funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo verifiche su cittadini, comuni e non, a loro piacimento”. Il tema ha acceso lo scontro tra Federico Mollicone ed Emiliano Fittipaldi, entrambi ospiti di David Parenzo a L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7. "Noi non abbiamo spiato nessuno, abbiamo cercato la notizia. Noi di Striano ne abbiamo decine. Cerchiamo di svelare al pubblico i segreti del potere", ha detto il direttore del Domani, che guida il team di giornalisti d'inchiesta che si sono concentrati sulla presunta attività illecita messa in moto da Striano.

In diretta da Palazzo Chigi, il deputato di Fratelli d'Italia ha replicato con nettezza di parole: "È condivisibile l'articolo 15 della Costituzione sulla tutela della privacy, sulla necessità di verificare se intercettazioni, captazioni, o altre forme di pubblicazione di notizie riservate sia strettamente necessario alle indagini o meno. In questo caso non parliamo di indagini. Il Domani è intervenuto intercettando fonti, Striano o chi per lui, e ha pubblicato notizie che non avevano una cornice giudiziaria". "Noi facciamo i giornalisti mica facciamo i giudici. Io pubblico notizie interessanti": così ha risposto il giornalista. Ma Federico Mollicone non ha accettato questa giustificazione e ha continuato: "Avete trasformato questo giornale in un tribunale, basandosi su iniziative che non erano notizie di reato. Notizie interessanti? Per chi?", ha chiesto. "Avete spacciato le veline senza controllare l'accesso ufficiale al sistema informatico", ha aggiunto il deputato di Fratelli d'Italia. Fittipaldi ha definito il discorso del suo interlocutore "inaccettabile". "I politici non hanno diritto alla privcay", ha affermato il giornalista. "Lei è in grande difficoltà. Contribuite a pubblicare dati sensibili senza inchiesta giudiziaria. L'inchiesta non è sulla libertà di stampa", ha concluso Mollicone.