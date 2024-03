DiMartedì, “non all'altezza”. Augias ne ha per tutti: Salvini e Meloni sotto tiro

Gabriele Imperiale 06 marzo 2024 a

Corrado Augias a valanga su Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ospite di Giovanni Floris e il suo DiMartedì su La 7, l’ex giornalista Rai ha commentato alcune dichiarazioni del ministro delle infrastrutture e del presidente del Consiglio. Per entrambi Augias non è andato troppo per il sottile e non ha usato parole al miele. “Questa è l'Italia vecchia – ha esordito commentando le parole del leader della Lega sulla protesta degli studenti di Pisa – è l'Italia che Salvini rappresenta, incarna. Quell'Italia che non ha capito bene che cosa c'è scritto nella costituzione non solo, ma nelle tradizioni”.

Lo scrittore dice di più e analizza il ruolo dei giovani: “Che i giovani contestino è nella natura delle cose – spiega a Floris – hanno sempre contestato”. Un monito: “Guai a quella generazione che non contesta i suoi padri – dice in favore di telecamera e poi specifica – fa parte dell'ordine naturale della successione tra una generazione e la successiva”. Ma, avverte Augias, “questo non vuol dire che bisogna andare per strada a rovesciare le automobili e a spaccare le vetrine. Quello non fa parte della contestazione”.

Il giornalista poi, sollecitato da Floris che gli mostra una clip di Meloni in campagna elettorale, attacca anche il presidente del Consiglio. La bordata a Meloni è subito servita: “La nostra presidente del Consiglio non ha ancora capito bene, e forse non lo capirà mai perché non rientra nella sua natura né nella sua cultura, il ruolo che deve giocare un presidente del Consiglio”. Augias motiva le sue parole “nei limiti del possibile deve cercare di unire il paese – spiega il volto La 7 –, lei è responsabile di Floris, di Augias, di altri 58 milioni di persone, non soltanto di quelli che hanno votato per lei”. Augias che poi con una nuova stoccata chiude il suo attacco: “Se lei continua a dividere il paese nello stesso tempo facendo la vittima, significa che non hai all'altezza del suo ruolo”.