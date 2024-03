Prima di domani, la verità di Orsini sul Mar Rosso: "L'Italia è in guerra"

04 marzo 2024 a

L'Italia è impegnata nel Mar Rosso con la sua Marina Militare. Di cosa stiamo parlando? Secondo il professor Orsini si tratta di una vera e propria guerra in cui il nostro Paese è coinvolto a pieno. ne parla il professor Orsini nel corso della puntata di Prima di domani del 4 marzo.

"Sono formule piuttosto ipocrite perché l'Italia è pienamente coinvolta in questa guerra. L'Italia è nella guerra del Mar Rosso contro gli Houthi in una posizione defilata. Questa è la realtà dei fatti. Questa è la locuzione corretta: l'Italia è in guerra in una posizione di seconda linea. Tutte le volte che l'Italia ha partecipato a guerre l'ha sempre fatto utilizzando come formula la pace. Quindi l'Italia va in missione di pace però poi dà sostegno agli Stati Uniti che sparano sui talebani e così via in tante parti del mondo. Nel complesso penso che la linea dell'Italia sia sbagliata perché è una linea completamente a rimorchio della Casa Bianca. Quello che l'Italia dovrebbe fare è cercare di risolvere il problema alla radice perché gli Houthi hanno dichiarato che smetteranno di sparare i missili quando Israele cesserà di bombardare Gaza"