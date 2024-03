Prima di domani, Sgarbi si sfoga sull'Ucraina: "Sembrano bambini". Come reagisce Orsini

01 marzo 2024 a

A "Prima di domani" si parla della guerra in Ucraina. In collegamento ci sono anche Vittorio Sgarbi e il professor Alessandro Orsini. Sgarbi si sfoga e critica le scelte di Macron che vuole portare truppe Nato sul territorio dell'Ucraina. Tutto questo provocherebbe un'ulteriore escalation della situazione. Mentre Sgarbi parla, però, Alessandro Orsini sorride ripetutamenete e sembra proprio che si stia divertendo.

"Non è che Putin sia peggiore perché sono tutti volti alla guerra. Ha ragione Giordano: non è che la vittoria significa che continuiamo ad armare Zelensky per andare avanti all'infinito. Sembrano bambini che giocano con il mondo. È una cosa intollerabile. Sentire quel Macron che parla di entrare in Ucraina o di occupare militarmente la Russia è una cosa che non puoi neanche concepire.