Sonia Bruganelli rapinata a Roma: "Potevano farmi male". È la banda del Rolex?

02 marzo 2024 a

a

a

Paura per Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis, rapinata mentre era alla guida della sua auto in via della Farnesina, a Roma nord. La produttrice tv si trovava a pochi metri da casa quando uno scooter con due persone in sella le si è avvicinato. Uno dei due con un gesto fulmineo le ha strappato l’orologio dal polso, un Rolex. "Per fortuna non mi hanno fatto male", ha detto Bruganelli senza voler aggiungere altri particolari della bruttissima avventura.

"La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male", le parole della produttrice. È probabile che i rapinatori si siano avvantaggiati del traffico più intenso del solito dovuto alla partita Lazio-Milan allo Stadio Olimpico per colpire. Indagano i carabinieri. Tra le ipotesi quelle che si tratti della banda del Rolex che ha colpito negli ultimi mesi tra Ponte Milvio, piazza Verdi e Porta Pinciana.