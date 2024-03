Roberto Burioni non si tiene: "Arroganti somari". La frase che lo fa infuriare

02 marzo 2024 a

a

a

Non si placa la polemica scatenata dalla decisione di Roberto Burioni di promuovere solamente dieci studenti su quattrocentootto al pre-test dell’esame di Microbiologia al San Raffaele di Milano. Numeri, questi, che sono finiti al centro dello sfogo di una studentessa di Medicina che su TikTok ha postato un video, poi tolto, lamentando "l’anomalia", a suo avviso, dell’elevata percentuale di bocciati. Il virologo, raggiunto dall’Adnkronos Salute, ha assicurato che non c’è nulla di anomalo né, trattandosi di un pre-test, di un ostacolo per i ragazzi. "È un esame come ne faccio da 20 anni al San Raffaele è il primo appello, momento in cui spesso gli studenti, anche quelli molto studiosi, devono prendere le misure alla materia", ha detto.

“Misure urgenti contro Burioni”. Battaglia del Codacons contro il prof. boccia tutti

Contro Burioni si è schierato il divulgatore scientifico Barbascura X, che su X ha scritto: "Guarda che nessuno sta trovando alibi. Però se non ci si chiede com'è possibile che tutti quelli che seguono un corso non sono in grado di rispondere a simili domande, stiamo quantomeno ignorando un problema". Un utente ha ripostato l'intervento di Barbascura X e ha commentato: "Il riassunto, come sempre, si riduce ad una sola parola: protervia". Il virologo chiamato in causa non ha potuto non replicare e ha scritto in risposta: "Il riassunto è che voi arroganti somari chiamate protervia l'esperienza di 25 anni di insegnamento da titolare di cattedra in una materia". E ancora: "Non siete più intelligenti dei cretini novax che pensano di sapere la virologia molecolare dopo 5 minuti su Wikipedia".