Prima di domani, Alessandro Orsini contro Cappellini: "Che faccia tosta"

"Lei ha una bella faccia tosta". Il professor Orsini attacca Stefano Cappellini senza esclusione di colpi. Nella puntata di "Prima di domani" in onda il 29 febbraio si parla di guerra in Ucraina, Medio Oriente, Russia, Putin, democrazie e dittature. La parola è a Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica: "Semplicemente eviterei di utilizzare i fatti tragici per fare la classifica delle atrocità e per mettere in scala le dittature e le democrazie - ha detto Cappellini - Questa mi sembra un'operazione completamente sbagliata e sballata".

Ed è a questo punto che il professor Alessandro Orsini non si tiene più. Interrompe e attacca Cappellini senza ritegno: "Lei lo fa dalla mattina alla sera - risponde il professor Orsini - Lei usa la guerra in Ucraina per fare le classifiche morali. Certo che lei Cappellini ha una faccia tosta che non ci si crede. A quel punto Cappellini replica: "Io distinguo le democrazie dalle dittature e sinceramente credo che ci sia una differenza sostanziale".