Vincenzo De Luca, l'ultima sparata: "Auguratevi che abbia un infarto fulminante"

Vincenzo De Luca contro il progetto di autonomia differenziata del governo non intende smorzare i toni dopo le manifestazioni con i sindaci campani a Roma e la bufera per gli insulti alla premier Giorgia Meloni. "Ma quale autonomia regionale? È evidente che siamo di fronte a un tentativo di ricatto politico che noi non accetteremo mai", dice il presidente della Regione Campania, del Pd, nel corso di un convegno della fondazione Banconapoli. "Lo vorrei dire ai nostri interlocutori. Voi vi dovete solo augurare che Vincenzo De Luca abbia un infarto fulminante", è la sparata del governatore che incalza: "Ma godo ancora di buona salute, state perdendo tempo".

"Le politiche di coesione sono saltate"; doce ancora De Luca, "quando si dice prendiamo i fondi di sviluppo e coesione, li gestiamo da Roma e ci dovete dire che progetti volete fare... Ma quale autonomia regionale? È evidente che siamo di fronte a un tentativo di ricatto politico che noi non accetteremo mai". Secondo il governatore della Campania, dietro alla riforma dell'autonomia ci sarebbe addirittura un piano ben preciso: "Quando dicevo ai miei amici del Nord perché sono preoccupato - ha rivelato - l'unica motivazione razionale che ci può essere dietro questa ipotesi di autonomia differenziata è quella che prevede la rottura dell'unità nazionale". Per il governatore se va avanti il progetto di autonomia ai giovani del sud non resta che emigrare, attacca De Luca.