L'Aria che tira, l'annuncio di Salvini sull'Abruzzo: "Possiamo rivincere subito"

Le elezioni regionali in Sardegna sono state appena archiviate ma già si pensa alla prossima tornata elettorale in programma in Abruzzo il prossimo 10 marzo. Se ne parla durante la puntata de L'Aria che tira del 27 febbraio. Matteo Salvini dichiara che per il centrodestra non ci saranno particolari problemi. C'è insomma grande ottimismo sulla possibilità di una vittoria.

"In Abruzzo c'è l'occasione di rivincere subito il 10 marzo. Sono assolutamente ottimista sia come centrodestra che come risultato della lista Lega. Ogni tanto cadere può servire a fare un esame di quello che puoi fare di più e meglio però non do la colpa a Truzzu o a un singolo partito della coalizione. È un voto sardo per i sardi così come in Abruzzo sarà un voto per gli abruzzesi. Io vengo a parlare della Roma-Pescara, della galleria di Francavilla, del problema dell'acqua. Per l'Abruzzo sono assolutamente sereno. Qua si è governato bene e la Lega ha liste forti in tutte le provincie mentre in Sardegna in alcune zone avevamo avuto difficoltà.