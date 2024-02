L'aria che tira, la teoria dell'eco-attivista carica Gasparri: "Cure mentali"

19 febbraio 2024 a

Una presa di posizione da "invasatI", tuona Maurizio Gasparri che nel corso della puntata di lunedì 19 ferraio de L'aria che tira su La7 va all'assalto dell’attivista per il clima Miriam Falco. Si parla delle sanzioni nei confronti di chi danneggia o imbratta le opere d'arte e vanno in onda le immagini di qualche giorno fa, quando a Firenze alcuni eco-attivisti hanno attaccato le foto dell'alluvione sulla Venere di Botticelli. Falco sorprende tutti affermando che l'unica a fare "scempio" dell'opera era stata la ministra del Turismo Daniela Santanchè con la famosa campagna social che aveva al centro la Venere "influencer". Frasi che scatenano prima la giornalista Laura Tecce che sbotta: "Ma come vi permettete? Ma cosa sta dicendo, come si permette di mettere la mani sopra un'opera d'arte?".

Stupefacente la risposta di Falco che rivendica "Senta il Consiglio internazionale dei musei, gli esperti ci appoggiano". A quel punto entra in campo Gasparri: "CIta la Santanchè sulla profanazione delle opere d'arte, la signora ha bisogni di cure mentali", attacca il senatore di Forza Italia che bolla le affermazioni dell'attivista come roba "da invasati" mentre il conduttore David Parenzo prova a puntare il focus della discussione sulle sanzioni per chi danneggia quadri, sculture e monumenti.