Chiara Ferragni, lo strano gioco con la fede solleva il dubbio: fine con Fedez o no?

È davvero finita tra Chiara Ferragni e Fedez? Questa è la domanda alla quale i fan della coppia provano a fornire una risposta. Per ora i diretti interessati hanno più o meno implicitamente ammesso le difficoltà del periodo ma non hanno nè confermato nè smentito le voci sulla fine del loro matrimonio. Entrambi hanno, almeno parlando con i giornalisti, un solo obiettivo: proteggere i figli e la famiglia. La macchina del gossip si è attivata e ha "partorito" già un profluvio di ricostruzioni. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Fedez abbia per esempio contattato un'agenzia immobiliare per trovare una casa che gli permetta di vedere spesso i bambini. Ieri l'influencer, intercettata dall'inviato di Pomeriggio Cinque mentre si stava recando dalla psicologa, ha detto che è "un periodo doloroso". Ma come stanno veramente le cose? I follower più attenti hanno notato un dettaglio che ha sollevato seri dubbi sull’ipotesi di una rottura definitiva.

In una delle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, Chiara Ferragni indossava nuovamente la fede. Seppur cercando di nascondere l'anello sotto alla manica di una felpa, l'influencer è stata pizzicata da chi spera che con Fedez sia soltanto un momento di crisi. E proprio quel video ha riacceso la speranza di quanti sostengono la coppia. Ma non solo. La decisione di indossare, e quindi di mostrare, o meno la fede è stata letta da alcuni utenti, che tornano a interpretare il retroscena sulla fine del matrimonio come parte di una strategia mediatica per ottenere nuovi consensi. "Non sarà mica la fede nuziale?" oppure "È per caso la fede di matrimonio" sono alcuni dei commenti apparsi sui social.