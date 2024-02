Geolier, Vecchioni perde le staffe: "Questo non capisce niente", con chi ce l'ha

18 febbraio 2024 a

Il rettore dell’Università Federico II di Napoli ha deciso di invitare Geolier per parlare con gli studenti. Nel corso della puntata del 17 febbraio di In altre parole, programma di La7 condotto da Massimo Gramellini, è ospite proprio il rettore Matteo Lorito, che spiega così la sua scelta: “Per noi invitare Geolier è stato un fatto assolutamente naturale. Il nostro ateneo compie 8 secoli di storia ed è profondamente intriso della storia di Napoli. Una delle nostre missioni è proprio quella di interloquire, ascoltare e capire quella componente giovanile della grande città metropolitana di Napoli che purtroppo ha una vita sua, sfugge un po’ al mondo accademico e della formazioni. Noi abbiamo fatto un grosso investimento aprendo una sede universitaria a Scampia, il che vuol dire che oggi un ragazzo a Napoli prende la metropolitana e può dire di andare a Scampia per andare a studiare, non a fare quello che si faceva 15 anni fa. È stato un grande investimento, ma è anche una parte della nostra missione, in quella sede abbiamo portato gli attori di Gomorra, due premi Nobel, abbiamo fatto l’inaugurazione dell’anno accademico con il presidente Mattarella”.

Tra i critici c’è stato l’economista Carlo Cottarelli, che ha pubblicato un post indignato: “Sarò retrogrado, ma proprio non capisco perché l’Università di Napoli abbia invitato Geolier a tenere una lezione nell’ateneo partenopeo. Tutti quelli che arrivano secondi a Sanremo dovrebbero tenere lezioni all’Università? Ben faceva Edoardo Bennato a cantare ‘Sono solo canzonette…’”. “Questo non ha capito niente, perché Bennato era ironico. Sono grandi canzoni. Non ha capito un cavolo di niente”, la dura reazione di Roberto Vecchioni al messaggio social.