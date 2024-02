Geolier, la moda rapper non spacca: utile risicato

Andrea Giacobino 21 febbraio 2024 a

Non brillano i business della «moda rapper» di Emanuele Palumbo, in arte «Geolier», finito al centro di alcune polemiche dopo l’ultimo festival di Sanremo. Il rapper napoletano, infatti, è azionista al 50 per cento con una quota identica in mano al fratello Gaetano della Golden Boys srl che produce e commercializza capi d’abbigliamento e accessori legati allo «stile» dei cantanti tipo Geolier. Il bilancio 2022, tuttavia, s’è chiuso con ricavi per 204mila euro, più che dimezzati rispetto ai 440mila euro del precedente esercizio anche se l’ultima riga ha registrato un utile risicato di 12mila euro. La società ha un patrimonio netto di 32mila euro a fronte però di debiti per 50mila euro.

La Golden Boys è stata costituita nel 2019 e vede Gaetano Palumbo come amministratore unico. Nel 2022 la società ha lanciato la sua prima collezione di moda con il brand «GTWO». La presentazione, in grande stile, è avvenuta al Salone Margherita di Napoli con una sfilata show per la direzione artistica di Alessio Menna. Il fratello di Geolier controlla invece l'azienda di illuminazione Leolux che nel 2022 ha fatturato 197mila euro, in calo dall'anno prima, con un utile di soli 1400 euro.