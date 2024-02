Mauro Corona spiazza Berlinguer, come difende Meloni: "Offesa grave"

20 febbraio 2024 a

Il consueto duetto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca di martedì 20 febbraio, su Rete 4, era stato preceduto da un avvertimento dal sapore polemico da parte dello scrittore-alpinista. "Ho seguito la trasmissione" Prima di domani, che precede quella di prima serata, "se devo parlare ed essere interrotto in quel modo, Bianchina, io mi alzo e me ne vado in osteria che è qui a 30 metri...", afferma Corona. Il riferimento è alla tumultuosa ospitata di Alessandro Orsini nell'altro programma condotto da Berlinguer, in cui il prof si era scontrato pesantemente con la parlamentare del Pd Debora Serracchiani e con la stessa giornalista ex Rai.

Poi l'atmosfera si fa via via più morbida, con Corona che spiega il suo stile di vita: "La mia vita è una ricerca continua di quello che mi piace. Io mi godo tutti i momenti e non voglio impegnarmi in cose che farei male". Ma naturalmente si parla dell'attualità della settimana, come la terribile strage di Altavilla Milicia, nel Palermitano, dove un padre ha sterminato la famiglia, forse con la complicità della figlia sull'onda di un delirio pseudoreligioso. "C’è un’Italia ancora medievale fatta di riti e superstizioni, è un Paese vittima anche della poca cultura. Alcuni vogliono far presa sulle anime semplici, che sono poi le anime nobili", argomenta lo scrittore.

Ma c'è anche la politica. La settimana scorsa è stata caratterizzata dalla sortita del governatore Vincenzo De Luca che, alla guida di una delegazione di sindaci campani, ha manifestato davanti alle sedi del governo contro l'autonomia differenziata. Tra blitz non riusciti a Palazzo Chigi e slogan incendiari, all'esponente del Pd è scappato un insulto nei confronti della premier Giorgia Meloni ("lavora tu, st***za") captato dalle telecamere. "In onda o fuori onda De Luca ha rivolto un’offesa grave a Giorgia Meloni, una rappresentante delle nostre istituzioni", è la presa di posizione di Corona che non fa sconti al presidente della Regione Campania come invece fatto da tanti suoi colleghi di partito, trincerati in un insolito riserbo...