Paolo Bonolis torna in Rai? "Bisogna dare concretezza". E su Sanremo...

19 febbraio 2024 a

a

a

Dal momento in cui Amadeus ha confermato che la 74esima edizione del Festival è stata, per il momento, la sua ultima esperienza sanremese, hanno iniziato a fioccare in rete le indiscrezioni sul possibile sostituto. È partito, come si suol dire, il toto-conduttore. Tra i papabili direttori artistici anche Paolo Bonolis, apprezzato volto della tv italiana, ora al timone di Ciao Darwin. Il settimanale Oggi ha sostenuto che il presentatore sogni di tornare in Rai? Ma tale indiscrezione corrisponde alla verità? A rispondere è stato il diretto interessato che, in un'intervista concessa a TvBlog, ha cercato di fare chiarezza e ha tracciato uno scenario futuro.

Ipotesi Pausini-Cortellesi, ma ci sono altri 3 nomi in pole: impazza il toto-conduttore

Il contratto di Paolo Bonolis con Mediaset è in scadenza a giugno e si è vociferato che il conduttore stia progettando un ritorno a Viale Mazzini per riproporre "Il senso della vita", un talk-show in cui personaggi noti raccontavano le proprie esperienze. "Non so cosa dirti. Mi fa naturalmente molto piacere che vengano espresse queste opinioni e questi pensieri. Detto questo ci sono mille variabili, mille circostanze. Tante cose che in una situazione di questo genere devono incastrarsi", ha risposto. Sulla trasmissione, però, il presentatore ha fatto un passo indietro. "Farei una cosa diversa. Le cose vanno in qualche modo contemporaneizzate. Alcuni aspetti di quella trasmissione possono essere ripercorsi, ma se si dovesse fare un programma che avesse anche lontanamente quei sapori, dovrebbe avere un’altra struttura", ha affermato.

Bomba politica di Fiorello, chi scende in campo della tv: nomi pesanti...

Almeno stando ai retroscena fatti cirolare, sembra che Bonolis sia desiderato dalla Rai, da Mediaset e da Discovery. "A me fa piacere che ci sia tutta questa considerazione su di me e dopo 44 anni che faccio questo mestiere ci sta pure. Ma deve scorrere ancora tanta acqua sotto i ponti prima che le cose si concretizzino. Bisogna dare concretezza", ha ironizzato lui. Sanremo 2025, qualche idea? "Non ho nessuna idea perché non ha senso che ce l’abbia, Non mi è stato chiesto di farlo, quindi che ci penso a fare?", ha concluso Bonolis.