De Luca in piazza, Feltri fa sorridere lo studio: "Più simpatico di Totò"

Ressa a piazza Colonna, a Roma, per il passaggio del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che dal presidio dei sindaci del Sud in piazza Santi Apostoli si è spostato a Palazzo Chigi. Spintoni da parte dei manifestanti, che hanno urlato contro le forze dell’ordine. Il governatore ha guidato la protesta contro l'Autonomia. Di questo si è parlato a L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7. Quando il conduttore David Parenzo ha chiesto a Vittorio Feltri cosa ne pensasse, il direttore editoriale de Il Giornale è stato netto e ha fatto sorridere tutto lo studio. "Avete avuto un bel pranzo insieme recentemente", ha ricordato il giornalista. Feltri ha risposto così: "Sì, perché De Luca a me è simpaticissimo, più simpatico di Totò. Quindi non posso non ascoltarlo volentieri, mi piace".

Tornando alle proteste contro l'Autonomia, però, Feltri ha spiegato: "La storia dell'Autonomia Differenziata, ne parliamo tutti ma non abbiamo capito in cosa consista. Io direi di aspettare di metterla alla prova per giudicarla. Indubbiamente il Sud è socialmente più disorganizzato rispetto al Nord. Forse dare a ogni Regione meridionale una maggiore responsabilità, anche nell'amministrare i fondi pubblici, non sarebbe un guaio. Però bisognerà vedere come va a finire", ha detto in diretta tv.