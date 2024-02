Lorenzo Biagiarelli, contrattacco sul caso della recensione: su chi punta il dito

15 febbraio 2024 a

a

a

Lorenzo Biagiarelli non chiede scusa per la morte di Giovanna Pedretti, "non posso, né voglio", la ristoratrice di Lodi che si è tolta la vita dopo la bufera mediatica per la famosa recensione omofoba e contro i disabili. Il cuoco e conduttore tv, compagno di Selvaggia Lucarelli che aveva contribuito ad amplificare la platea dei post con cui metteva in dubbio la recensione, in un lungo video fornisce la sua versione della vicenda, denuncia a sua volta la gogna mediatica subita e annuncia che non tornerà in tv con Antonella Clerici.

Valanga di critiche social per Lucarelli e Biagiarelli: crollo social dopo la morte della ristoratrice

"In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità. Ma io non posso, né voglio, chiedere scusa come molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio, ovviamente, mi addolora come essere umano. Perché se lo facessi sarei l’ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio, nel mio caso per riabilitarmi, cospargendomi il capo di cenere e implorando la clemenza della pubblica piazza", afferma il cuoco che sembra anche dare una stoccata a Chiara Ferragni, dicendo che fa il video senza indossare l'abito del penitente.

"Commenti bloccati", Ferragni e Lucarelli-Biagiarelli uniti dai social

"Preferisco tenermi lo stigma, il dubbio, il sospetto, piuttosto che tentare la via della pietà affermando qualcosa che non penso. E accetterò con tranquillità tutte le conseguenze", dice Biagiarelli che annuncia: "Purtroppo non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo a È sempre mezzogiorno. Quindi non mi vedrete più in onda". L'uomo spiega che dopo l'attività di debunking fatta sulla recensione di Pedretti non si è scatenata quella gogna social nei confronti della donna che alcuni hanno sottolineato. Ma dopo la morte dei Pedretti, l'odio si è riversato su di lui e su Lucarelli: "Lo stigma infame dell’istigazione al suicidio viene riservato solo a me e alla mia compagna, nonostante l’assenza di questa gogna social nei confronti della ristoratrice sia stata appurata".