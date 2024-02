Chiara Ferragni, "voi mi sapete capire": messaggio sibillino. Crisi con Fedez?

11 febbraio 2024 a

a

a

Mentre Chiara Ferragni pubblica scatti e brevi video dalla casa di Milano, Fedez è volato a Miami. Proprio partendo da questa separazione sono state fatte circolare voci di una presunta crisi. Stando a quanto riportano esperti di gossip, il pandoro-gate e l'allargamento dell'inchiesta a macchia d'olio avrebbero portato l'influencer e il rapper a essere sempre più distanti. La scelta del cantante di lasciare la famiglia in un momento così delicato è stata interpretata come una mossa legata a una sorta di maretta. Ovviamente nessuno dei due ha confermato o smentito tali indiscrezioni, ma i fan più attenti hanno colto un nuovo segnale attraverso cui, secondo quanto fanno notare sui social, l'imprenditrice digitale avrebbe voluto far trapelare qualcosa di più.

Video su questo argomento Sanremo 2024, stoccata di Enrico Lucci ad Amadeus: "Iniziamo a pensare male"

Sono mesi difficili per Chiara Ferragni. Il fuggi fuggi delle aziende, le indagini in corso. E in questa tempesta, mediatica e non solo, l'influencer ha voluto comunicare con il popolo dei social, che l'ha sempre sostenuta. "A voi che mi sapete capire, grazie!", ha scritto l'imprenditrice digitale più seguita d'Italia sulle sue storie Instagram. I suoi sostenitori hanno subito pensato che tali parole fossero legate ai presunti livori con il marito Fedez e che Ferragni volesse, anche se in maniera sibillina, esprimere la propria riconoscenza nei confronti di chi non la abbandona.