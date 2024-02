Sanremo, lo sfogo di Elena Cecchettin. Cruciani sbotta: "Follia pura"

10 febbraio 2024 a

“Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull'amore. Ma l'amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro le donne". Così Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ha criticato l'intervento al Festival di Sanremo del cast di Mare fuori sul tema della violenza contro delle donne, condividendo sui social il post della scrittrice Carlotta Vagnoli. Sulle parole della sorella della 22enne uccisa brutalmente dall’ex fidanzato Filippo Turetta si è espresso anche Amadeus. "Esprimo il massimo dolore per quello che è accaduto a Elena Cecchettin e alla sua famiglia. E rispetto il suo parere, ma secondo me l'intervento di Mare Fuori è stato bello", ha detto.

Adesso è arrivato anche il commento di Giuseppe Cruciani. “Vi sembra normale che la sorella di Giulia Cecchettin si sia inca**ata perché voleva scegliere chi avrebbe tenuto il monologo sui femminicidi a Sanremo?”, ha chiesto in maniera diretta il conduttore del seguito programma La Zanzara. “Ma che te ne frega a te di quello che dicono sui femminicidi? Gli unici a poter parlare di femminicidio sono quelli che dice lei?”, ha continuato. “Siamo alla follia pura. Esiste la cattedra di femminicidio?”, ha aggiunto il conduttore radiofonico.