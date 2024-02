Re Carlo, William "prova" la corona del padre al Castello di Windsor

08 febbraio 2024 a

Re Carlo III continua la terapia contro il cancro, mentre il figlio maggiore William, erede della corona britannica, riprende le sue funzioni dopo l’operazione addominale della moglie Kate. William ha partecipato a una cerimonia di investitura al Castello di Windsor e nel pomeriggio a un gala di beneficenza a Londra a favore della London Air Ambulance.

Kate è stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per sottoporsi a un intervento chirurgico addominale e da allora il Principe di Galles ha messo da parte tutti gli obblighi che segnavano la sua agenda per stare al fianco della moglie. William sarà al centro della scena mentre suo padre e sua moglie saranno in convalescenza, il primo a tempo indeterminato mentre si sottoporrà a cure contro il cancro, e la seconda almeno fino al 31 marzo, come annunciato dai medici.

"Speranze naufragate": Re Carlo non fa riavvicinare William e Harry

Il ritorno di William ai suoi doveri reali coincide con l’arrivo nel Regno Unito del fratello minore, il principe Harry, per far visita al padre. Padre e figlio si sono incontrati per 30 minuti nella residenza londinese di Clarence House. Trascorsa la notte in un albergo, Harry è ripartito in mattinata alla volta di Los Angeles.