Sanremo 2024, la promessa di Loredana Bertè: "Il mio ultimo Sanremo"

«Se sogno la vittoria finale o il premio della critica? Stavolta sogno in grande, è il mio ultimo Sanremo, non come Amadeus». Così Loredana Bertè in un’incursione in sala stampa per ringraziare i giornalisti che l’hanno preferita nella prima serata del Festival di Sanremo 2024.

«Non sono abituata a questi primi posti stupendi e fantastici. La mia confort zone è stare agli ultimi. All’annuncio di Amadeus ero già sdraiata a letto, sennò sarei svenuta. Avrei voluto farmi una pasta gigante. Vi voglio bene, per me è un vero onore. Votate per me, io vorrei andare a Stoccolma, dove vive il mio ex marito, così mi prendo una bella rivincita». Così Loredana Bertè in un’incursione in sala stampa per ringraziare i giornalisti che l’hanno votata come migliore nella prima serata. «A chi dedicherei la mia vittoria? A Mimì», ha risposto Bertè, ricordando la sorella Mia Martini.