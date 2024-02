Bocelli canta "Amazing grace" al Congresso, Biden in lacrime

03 febbraio 2024

Andrea Bocelli canta «Amazing Grace» durante la National Prayer Breakfast al Congresso e Joe Biden si commuove. Durante l’esibizione dell'artista italiano, il presidente si è mostrato visibilmente commosso, asciugandosi gli occhi con un fazzoletto. Una volta terminata la canzone, il presidente si è alzato per applaudire e poi è andato a salutare e stringere la mano a Bocelli. Immagini che stanno facendo il giro del mondo. Il tenore è l'unico artista al mondo ad essere stato invitato per tre volte all'importante appuntamento. della National Prayer Breakfast, evento annuale in cui il Presidente Usa e la First Lady, i funzionari eletti americani e rappresentanze delle Delegazioni di oltre 140 Paesi del Mondo, si riuniscono per pregare e parlare della situazione politica ed economica.



"Sono un sincero fan di Bocelli”, ha detto Biden rivolgendosi alla platea, "E tu sai che è così", ha aggiunto. Il Presidente USA ha definito il tenore “incredibile”, raccontando che il cantante è stato importante anche in altri momenti della sua vita. "In un momento difficile per la nostra famiglia, dopo aver perso nostro figlio Beau, hai espresso in una canzone ciò che sentivamo nei nostri cuori", ha detto, sottolineando il testo di "Fall on Me", successo planetario cantato da Andrea Bocelli insieme al figlio Matteo Bocelli, anche lui presente all’ultimo incontro con il Presidente alla Casa Bianca per lo speciale natalizio PBS. “Andrea, sei stato un dono per la mia famiglia in quel momento e continui ad esserlo”, ha concluso tra gli applausi dei presenti, tra cui il repubblicano Mike Johnson a cui Biden in quel momento ha chiesto una tregua "Non dobbiamo essere nemici". Un momento importante per la storia politica del Pianeta, viste le tensioni tra i due schieramenti americani.