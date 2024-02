Kate Middleton come sta? "Disordini alimentari": l'ultima voce

03 febbraio 2024 a

a

a

Kate Midlleton è tornata lunedì nella sua residenza di Windsor. Dopo una degenza ospedaliera di 13 giorni per un intervento chirurgico addominale, la principessa sarebbe stata accolta con una speciale festa di bentornato. Nessuna foto è spuntata dell'uscita dalla London Clinic e molto si è detto e si è scritto sul suo conto. Kensington Palace ha comunicato i ringraziamenti del futuro re e della futura regina per i messaggi di sostegno ricevuti, ma non ha fornito ulteriori informazioni sul motivo che avrebbe portato Kate a sottoporsi a un'operazione programmata. Le voci non si placano e, secondo una delle ultime indiscrezioni, la principessa soffrirebbe di disordini alimentari, proprio come Lady Diana.

"Ancora più seria": perché i figli di Kate non sono andati in ospedale

"Kate e William avrebbero preferito tenere riservata la notizia dell’operazione, ma hanno percepito che il pubblico dovesse sapere perché sarebbe stata lontana dalla scena pubblica per i prossimi mesi”: questo è quanto una fonte avrebbe rivelato a In Touch Weekly. Sembra che la famiglia reale abbia, in un primo momento, stabilito di rimanere in silenzio sull'intervento e di non comunicare nulla al popolo britannico. Ma i tabloid sono sempre sull'attenti e ciò sarebbe stato impossibile. Motivo, questo, che avrebbe portato all'ok all'annuncio ufficiale. Tuttavia, niente è stato fatto filtrare sulle cause del ricovero.

Kate "in coma": l'indiscrezione che fa infuriare Buckingham Palace

Una giornalista spagnola, Conchita Calleja, si è spinta oltre e, in diretta tv, avrebbe confessato di aver raccolto le confidenze di un insider di Palazzo, che avrebbe raccontato di una Kate in “grave pericolo” di vita, intubata e “in coma”. Voci mai dimostrate e, anzi, smentite da Kensington Palace. Come premesso, l'ultimo retroscena l'ha lanciato in rete In Touch Weekly. Secondo la rivista di gossip, infatti, alla base dello stop della principessa del Galles ci sarebbero disordini alimentari. La notizia, come ricorda anche Il Giornale, va però presa con le pinze, perché nessuna dimostrazione è stata offerta.