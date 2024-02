Otto e mezzo, “ospedali, scuole e strade...”. Cazzullo non arretra nella polemica con Sinner

01 febbraio 2024 a

Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, è stato ospite della puntata del 31 gennaio di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, ed è ritornato sulla polemica per le sue esternazioni su Jannik Sinner e la sua residenza fiscale a Montecarlo dopo le parole del tennista in conferenza stampa: “Non ho nulla contro Sinner, di cui sono tifoso, dal punto di vista sportivo non si discute. Ma siccome in questi giorni è stato anche indicato come un punto di riferimento morale, l’orgoglio d’Italia, il modello di italiano, beh io trovo deludente che, l’uomo che sarà, è e diventerà sempre di più il portabandiera dello sport italiano, non paghi le tasse in Italia. Poi gli ospedali chi li paga? Le scuole chi le paga? Lo stipendio ai poliziotti e ai carabinieri chi lo paga? La manutenzione delle strade chi la paga? Non è il pizzo di Stato, è una cosa dolorosa ma necessaria. Se le pagassimo tutti - chiosa Cazzullo dopo aver tirato una frecciatina anche al premier Meloni - magari ne potremmo pagare anche un po’ di meno”.