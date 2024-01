Jannik Sinner dice no a Sanremo: "Evento bello ma farò il tifo da casa"

31 gennaio 2024 a

a

a

"Farò il tifo da casa. È un evento bello ma dopo questi giorni guardo in avanti e quando dovrei andare a Sanremo sono già a lavorare. Non andrò a Sanremo". Così il tennista azzurro Jannik Sinner, vincitore domenica scorsa degli Australian Open, suo primo Slam in carriera, ha detto nel corso della conferenza stampa celebrativa del titolo. Solo ieri il direttore artistico della kermesse si era scusato. "Messaggio per Jannik Sinner: caro Jannik quando ti ho invitato a Sanremo l'ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di non venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità e la tua tranquillità e naturalmente non volevo metterti in imbarazzo".

Video su questo argomento Sinner: la mia qualità? Forse il segreto è lavorare più degli altri TMNews

"Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò. È importante che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente noi di Sanremo siamo dispiaciuti ma non cambia nulla faremo sempre un gran tifo per te perché sei un vero orgoglio italiano. Caro Jannik solo una richiesta: guarda Sanremo e fai il tifo per noi. Ciao", aveva continuato il conduttore, in un messaggio trasmesso al Tg1 delle 20. “Il mio sogno è sempre stato vincere uno Slam, ora che ce l’ho fatta stiamo lavorando per sentire di nuovo quella sensazione lì. Adesso voglio tornare in campo e lavorare, perché è questo che mi ha portato a fare quello che ho fatto. Proviamo a fare piccoli passi in avanti, l’obiettivo è quello lì”, ha confessato oggi il tennista altoatesino. “Sono contento di condividere le emozioni con tutti voi, ma abbiamo tanti tornei durante l’anno e tante possibilità di fare bene, così come di fare male. Dobbiamo essere pronti. Felice di questo traguardo per me e per il mio team, si sente il calore della gente e mi piace, ma sono lo stesso ragazzo di due settimane fa”, ha aggiunto.