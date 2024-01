Sandra Milo, il ricordo di Mara Venier: "Ogni tanto mi telefonava e..."

Francesco Fredella 31 gennaio 2024 a

"Le volevo bene e lei voleva bene a me". Mara Venier ricorda Sandra Milo nel giorno dell'ultimo saluto. La regina della domenica da sempre, campionessa di ascolti, era molto legata all'ultima diva della Dolce vita, che è scomparsa qualche giorno fa all'età di 90 anni. "I ricordi sono tantissimi, le volevamo bene. Era una donna gentile, generosa, molto presente nell'amicizia. Ogni tanto mi telefonava e mi diceva: è da tanto che non ci sentiamo, volevo dirti che ti voglio bene", dice Venier appena arrivata nella Chiesa degli artisti a piazza alle Popolo a Roma.

Video su questo argomento Sandra Milo, l'arrivo del feretro davanti alla Chiesa degli Artisti

"Noi siamo qua - dice tra la piccola folla di ammiratori radunati nella piazza - perché le vogliamo molto bene. Era una donna libera, ha insegnato ad essere libere anche ad altre donne. Questa è la cosa più importante". Sicuramente domenica, nel corso del suo programma in diretta, zia Mara ricorderà la grande Sandra con ospiti e video esclusivi. Una bella pagina di tv per omaggiare un'attrice amata da tutti. Una donna coraggiosa, che ha sempre parlato alla gente. Ed ha sempre lottato per i diritti dei più deboli.

Video su questo argomento Mara Venier "Sandra Milo buona e generosa, le volevamo un gran bene"

Sandra Milo è stata l'ultima diva della Dolcevita romana. Lo sa bene Rino Barillari, fotografo per antonomasia di via Veneto, che negli anni Cinquanta e Sessanta ha scattato le foto ai più grandi divi del cinema internazionale. "No problem quando vedevo Sandra. Era lei stessa a regalarmi scoop e foto", racconta il fotografo Barillari con il suo accento metà inglese, metà calabrese.